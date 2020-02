AKTIE IM FOKUS: RIB Software plus 35 Prozent bei L&S - Kaufangebot

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von RIB Software stehen am Donnerstag wegen der Übernahmeofferte von Schneider Electric im Fokus. Bei Lang & Schwarz sprangen sie um rund 35 Prozent auf 27,90 Euro hoch. Der französische Industriekonzern bietet je Aktie 29 Euro, was einem Gesamtangebot von rund 1,5 Milliarden Euro entspricht. Vor diesem Hintergrund, so sagte ein Händler, verblassten die vorgelegten durchwachsenen Quartalszahlen. So habe der Bausoftware-Konzern beim Jahresumsatz enttäuscht, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) den Erwartungen entsprochen habe./ck/fba