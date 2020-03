AKTIE IM FOKUS: RTL noch etwas erholt nach Kurssprung im frühen Handel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach aktuellen Geschäftszahlen und einem vorherigen Kursrutsch um fast ein Drittel seit Mitte Februar haben am Freitag einige Anleger bei RTL zugegriffen. Der Erholungsrally ging nach 15 Prozent Plus im frühen Handel jedoch schnell die Kraft aus und die Papiere lagen zuletzt nur noch mit gut 4 Prozent im Plus.

Analystin Lisa Yang von Goldman Sachs sah die Ergebnisse für das Vorjahr über den Erwartungen. Aktuell bekommen aber auch die Luxemburger die Auswirkungen der Coronavirus-Krise durch Stornierungen von Werbebuchungen und Auswirkungen auf die Produktion zu spüren./ag/mis