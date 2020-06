AKTIE IM FOKUS: RWE profitieren vorbörslich von Analystenempfehlungen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - RWE -Aktien sollten am Mittwoch nach Empfehlungen durch die Banken HSBC und Berenberg im Augen behalten werden. Sie stiegen beim Broker Lang & Schwarz in einem eher schwächelnden Gesamtmarkt im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,86 Prozent auf 30,46 Euro. Auf Xetra würden sie sich damit weiter über 21-Tage-Linie etablieren, die aktuell bei 29,85 Euro verläuft. Unter diesen weiterhin nach oben gerichteten Indikator der kurzfristigen Kursentwicklung waren sie zwar zum Wochenstart gerutscht, hatten ihn aber bereits am Dienstag zurückerobert.

So stuften die HSBC-Analysten die Papiere des Energiekonzerns auf "Kaufen" hoch und hoben das Kursziel auf 37 Euro an. Berenberg-Experte Andrew Fisher schraubte sein Kursziel mit nun 35,50 Euro nicht ganz so deutlich nach oben, sieht damit aber immer noch reichlich Potenzial und rät weiterhin zum Kauf der RWE-Titel. Der Stromkonzern sei von der Corona-Krise weitgehend verschont geblieben und zudem auf gutem Wege zu deutlich größeren Kapazitäten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern, lobte Fisher./mis/stk