AKTIE IM FOKUS: RWE schwach - RBC: Kapitalerhöhung überrascht, ist aber positiv

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Trotz lobender Worte von Analysten zum Kapazitätsausbau von RWE hat die Ausgabe von gut 61 Millionen neuen Aktien den Kurs am Mittwoch zunächst belastet. Im Handel bei Lang & Schwarz gaben die Papiere des Energiekonzerns um 3,3 Prozent auf 33,11 Euro nach. Allerdings platzierte RWE die Aktien auf einem hohen Niveau: Vom Tief bei gut 20 Euro Mitte März war der Kurs bis zum Vortag um rund 70 Prozent gestiegen auf mehr als 34 Euro.

Die Kapitalerhöhung komme überraschend, sollte von Investoren aber positiv aufgenommen werden, sagte Analyst John Musk von der Bank RBC. Die mit der Maßnahme gestärkte Bilanz werde für mehr Wachstum und größere Flexibilität sorgen. Mit dem frischen Geld könne RWE die jüngst von Nordex übernommenen Projekte rascher umsetzen und zugleich das eigene Portfolio an Erneuerbaren Energien ausbauen. Die neuen Papiere seien am Vorabend in nur 30 Minuten gezeichnet worden./be/jha/