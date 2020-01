AKTIE IM FOKUS: RWE steigen auf Hoch seit Oktober 2014

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die RWE-Aktien befinden sich weiter in einem intakten Aufwärtstrend. Am Donnerstag legten die Papiere des Versorgers im frühen Handel um 1,29 Prozent zu. Damit waren sie der zweitbeste Wert im Dax . Mit in der Spitze fast 30 Euro kosteten sie so viel wie zuletzt im Oktober 2014.

Für den Kohleausstieg zahlt die Bundesregierung dem Versorger laut informierten Kreisen wohl rund 2,6 Milliarden Euro. Presseberichte über hohe Kompensationszahlungen hatten allerdings schon vor einigen Tagen den Kurs von RWE befeuert. Insofern sei die nun bekannt gewordene Zahl nicht überraschend, wirke aber weiter positiv auf den Kurs, kommentierte ein Händler./ajx/mis