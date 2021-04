AKTIE IM FOKUS: Salzgitter ziehen am Nachmittag an - Gewinnprognose erhöht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine nach dem ersten Quartal deutlich erhöhte Gewinnzielspanne für dieses Jahr hat am Freitag die Anleger von Salzgitter zum Zugreifen ermutigt. Die Aktien rückten klar ins Plus vor, zuletzt gewannen sie 3,2 Prozent auf 27,12 Euro. Bevor der Stahlkonzern am Nachmittag seine Eckdaten zum Auftaktquartal veröffentlicht hatte, war der Kurs noch im engen Rahmen um die Gewinnschwelle gependelt.

Analysten lobten das erste Quartal mit einem Vorsteuergewinn, der die Erwartungen deutlich übertroffen habe. Salzgitter erwartet vor diesem Hintergrund nun im Gesamtjahr deutlich mehr Gewinn als zuvor prognostiziert. Als Ergebnis der soliden Stahlnachfrage und stark ansteigender Stahlpreise sei die Zielspanne für das Ergebnis vor Steuern im Gesamtjahr quasi verdoppelt worden, kommentierte der Baader-Experte Christian Obst./tih/he