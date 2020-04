AKTIE IM FOKUS: Sartorius nähern sich vor Zahlen Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Einen Tag vor den Quartalszahlen von Sartorius ist die Aktie am Montag gestiegen. Im Tageshoch von 240,40 Euro fehlten zu einem neuen Rekordhoch lediglich gut ein Prozent. Am 20. Februar hatten die Titel des Pharma- und Laborausrüsters bei 243,20 Euro den höchsten Stand erreicht. Zuletzt lagen sie mit 3,4 Prozent im Plus bei 237,80 Euro und waren damit größter Kursgewinner im MDax .

Analyst Daniel Wendorff von der Commerzbank rechnet den Laborausrüster Sartorius zu den größten Profiteuren des großen Rennens von Pharmaunternehmen zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus. Das dürfte die erwartete Schwäche des Unternehmens im Segment Industrie mehr als ausgleichen - und am Dienstag für starke Zahlen im ersten Quartal sorgen./bek/jha/

