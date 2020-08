AKTIE IM FOKUS: Schaeffler auf Tradegate unter Druck - plant Kapitalerhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf eine bald anstehende Kapitalerhöhung hat am Donnerstag die Aktien von Schaeffler vorbörslich unter Druck gebracht. Sie büßten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss 3,8 Prozent auf 6,20 Euro ein.

Der Automobil- und Industriezulieferer will sich frisches Geld beschaffen und lädt seine Aktionäre daher am 15. September zu einer außerordentlichen Online-Hauptversammlung ein. Dort soll über eine Kapitalerhöhung über bis zu 200 Millionen neue Aktien abgestimmt werden. Mit dem Geld will Schaeffler den laufenden Umbau des Konzerns weiter vorantreiben, "potenzielle Wachstumschancen nutzen" und den Anteil frei handelbarer Schaeffler-Aktie erhöhen./ck/jha/