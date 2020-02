AKTIE IM FOKUS: Scout24 winkt Rekord nach hohem Gewinn

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kursgewinne nach einem unerwartet hohen Gewinn hat es am Mittwoch im vorbörslichen Handel bei Scout24 gegeben. Die Aktien des Portalbetreibers legten um 2,8 Prozent auf 66,75 Euro zu im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Das wäre ein Rekordhoch, nachdem sich die Aktien bereits am Montag auf einen historischen Höchstkurs von 65,70 Euro aufgeschwungen hatte.

Das operative Ergebnis hat im vergangenen Jahr mit etwa 322 Millionen Euro die Konsensprognose um rund zehn Prozent überboten. Ein Händler merkte jedoch nach dem starken Kursanstieg seit Mitte Dezember an, dass der Kurs mittlerweile hoch bewertet sei. Zudem drohe im weiteren Verlauf des Jahres Gegenwind für Immobilienscout24 wegen einer zunehmenden Regulierung des Immobilienmarktes./bek/jha/

