AKTIE IM FOKUS: Secunet stark gefragt - Cybersicherheit rückt mit Krieg in Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im aktuell sehr unsicheren geopolitischen Umfeld haben am Freitag die Papiere des IT-Sicherheitsspezialisten Secunet vom Bedarf nach Schutz vor Cyber-Angriffen kräftig profitiert. An der Spitze im Nebenwerteindex SDax gewannen sie am Vormittag fünfeinhalb Prozent auf 286 Euro.

Nach dem Einmarsch von Russland in das Nachbarland Ukraine wachsen die Sorgen vor einem Übergreifen des Konflikts in andere Staaten. Befürchtet wird dabei auch eine Zunahme von Cyberangriffen. So sieht etwa der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, für Deutschland diesbezüglich eine ernstzunehmende Gefahr aus Russland. "Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass das eine Methode ist, die Russland anwendet, und wir sind da verletzbar", sagte Notz im ZDF-"Morgenmagazin".

Der aktuelle Kurszuwachs für Secunet ist gleichwohl erst einmal nur ein Hoffnungsschimmer für die Anleger, ging ihm doch eine gut dreimonatige Talfahrt voraus. Nachdem die Titel Anfang November ein Rekordhoch von 608 Euro erreicht hatten, stürzten sie wenige Tage später nach einem verheerenden Ausblick ab. Am Vortag landeten sie mit 251,50 Euro vorübergehend auf einem Tief seit März 2021./ajx/jha/