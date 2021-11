AKTIE IM FOKUS: Shop Apotheke erneut an Charthürde gescheitert - Konkurrenzdruck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie bereits Anfang September sind die Papiere der Shop Apotheke am Montag an der Charthürde von rund 160 Euro gescheitert. Hier leistet aktuell zudem die einfache 200-Tage-Linie Widerstand. Anfänglichen Kursgewinnen folgte der Rutsch um 3,4 Prozent zurück Richtung exponentieller 200-Tage-Linie, die aktuell bei 146,87 Euro liegt. An der Schweizer Börse schwächelten auch die Papiere des Konkurrenten Zur Rose .

Einige Anleger haben womöglich erst jetzt das "Manager Magazin" gelesen. In der aktuellen Ausgabe, die am Freitagmittag bereits im Internet veröffentlicht worden war, berichtet das Magazin über Pläne der Parfümeriekette Douglas, in den Onlineapothekenmarkt einzusteigen.

Der Kepler-Cheuvreux-Analyst Olivier Calvet hatte sich daher am Freitag schon in seiner skeptischen Haltung gegenüber Shop Apotheke bestätigt gesehen. Der Bericht zeige, dass der Konkurrenzdruck wohl zunehmen werde, und dass die Markteintrittsbarrieren nicht allzu hoch zu sein schienen./ag/mis