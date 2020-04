AKTIE IM FOKUS: Shop Apotheke gehen als Krisenprofiteur wieder auf Rekordjagd

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im Umfeld schwacher Geschäftssignale und zurückgezogener Jahresprognosen bilden Shop Apotheke eine Ausnahme in der Corona-Krise. Entsprechend gefragt sind die Papiere vorbörslich am Freitag mit einem Sprung um 7,6 Prozent auf 62 Euro auf der Handelsplattform Tradegate. Nach kleinerem Rückschlag am Vortag gehen sie damit nun wieder auf Rekordjagd. Ihr bisheriger Höchststand aus dem Jahr 2017 lag bei 64,81 Euro.

Nicht überraschend für den Krisengewinner, aber dennoch sehr positiv - so werteten Börsianer den Optimismus der Niederländer für das Gesamtjahr. Die Online-Apotheke verzeichnete nach dem ohnehin guten Jahresstart im März dank der Corona-Krise einen weiteren Wachstumsschub. Den Jahresumsatz erwartet das Unternehmen nun mindestens 20 Prozent über dem Vorjahr, vorher war ein Anstieg um rund 20 Prozent angepeilt worden./ag/jha/

