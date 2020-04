AKTIE IM FOKUS: Shop Apotheke vom Vortag erholt - Erfolg mit Kapitalerhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktionäre der Shop Apotheke haben am Mittwoch eine erfolgreiche Kapitalmaßnahme vorbörslich mit einem Kurssprung honoriert. Verglichen mit ihrem Xetra-Schlusskurs zogen die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate um 5,2 Prozent auf 66,60 Euro an, nachdem sie tags zuvor unter Druck geraten waren. Zuerst hatten sie am Dienstag mit 75 Euro zwar noch einen Rekord markiert, dann waren sie aber am Nachmittag stetig abgerutscht bis auf ein schlussendliches Minus von mehr als 6 Prozent.

Händler sagten am Morgen, "jetzt wissen wir warum": Der Online-Medikamentenhändler hat den Kapitalmarkt erfolgreich angezapft und dabei den zuletzt mächtig gestiegenen Aktienkurs ausgenutzt. In einem beschleunigten Verfahren sind rund 1,12 Millionen Aktien für 58 Euro je Stück bei institutionellen Investoren platziert worden. Der ursprüngliche Betrag der Kapitalerhöhung wurde aufgrund der sehr starken Nachfrage von 55 Millionen auf 65 Millionen Euro erhöht.

Die Aktie galt zuletzt in einer Rekordrally als Profiteur der Coronavirus-Krise. Das neue Geld soll nun im Zuge des beschleunigten Wachstums Investitionen ermöglichen. Von Börsianern hieß es vor diesem Hintergrund, jeder Rücksetzer bringe eine Kaufgelegenheit mit sich./tih/fba

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX