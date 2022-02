AKTIE IM FOKUS: Siemens brechen Abwärtstrend nach starken Auftragszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach gut aufgenommenen Quartalszahlen haben die Papiere von Siemens am Donnerstag ihren seit Januar laufenden Abwärtstrend verlassen und kräftig zugelegt. Die Titel des Industriegüter- und Technologiekonzerns gewannen am Vormittag im nur wenig veränderten Dax fünfeinhalb Prozent auf 145,82 Euro.

Nachdem der Kurs erst am vergangenen Freitag auf ein Tief seit August 2021 gesunken war und die Papiere damit innerhalb von fünf Wochen rund 16 Prozent eingebüßt hatten, folgte in dieser Woche eine Erholung. Der Abwärtstrend wurde gestoppt, die Trendwende aber erfolgte erst mit dem aktuellen Kurssprung am Donnerstag.

Siemens rage mit den Zahlen im ersten Geschäftsquartal im Investitionsgütersektor heraus, schrieb Analyst Andreas Willi von der US-Bank JPMorgan in einer ersten Einschätzung. Die Aufträge hätten die Markterwartung um gut ein Drittel übertroffen, im Digitalgeschäft sogar um gut zwei Drittel. Damit setzten sich die Münchener von der Konkurrenz ab.

Angesichts der aktuellen Lieferengpässe sowie in Erwartung steigender Preise zogen die Kunden ihre Bestellungen vor, wie Siemens mitteilte. "Wir haben in allen Geschäften Rekordwerte erreicht, und Siemens Healthineers liegt nur knapp unter dem bisherigen Rekordquartal", kommentierte Konzernchef Roland Busch die Lage.

Siemens habe im ersten Geschäftsquartal eines der bislang besten Zahlenwerke der Branche vorgelegt, lobte Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs. Analyst Lars Brorson von der britischen Bank Barclays hält es für wahrscheinlich, dass der aktuell unveränderte Jahresausblick im Verlauf noch angehoben wird. Diese Meinung vertritt auch Experte Gael de-Bray von der Deutschen Bank: Die starke Auftragslage lasse auf eine baldige Anpassung der Prognose hoffen./ajx/nas/jha/