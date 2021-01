AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy erstmals über 34 Euro - grüne Aktien boomen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die jüngst stark gestiegene Nachfrage nach Aktien aus dem Themenfeld Nachhaltigkeit hat am Freitag die Rekordjagd der Papiere von Siemens Energy angeheizt. Die Anteilsscheine des Elektro- und Energietechnikkonzerns waren am Mittag erstmals über 34,00 Euro geklettert und hatten bei 34,08 Euro einen historischen Höchststand erreicht. Zuletzt zogen die Aktien an der MDax-Spitze noch um rund 6 Prozent auf 33,75 Euro an. Der Index der mittelgroßen Werte legte zuletzt um 0,7 Prozent zu.

Analysten der Citigroup sagten, dass die nun feststehende demokratische Senatsmehrheit im US-Kongress weitere Unterstützung für erneuerbare Energien und Wasserstoff freisetzen könnte. Das Thema Nachhaltigkeit steht bei dem neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden von der Demokratischen Partei weit oben auf seiner Agenda. Bereits am Donnerstag hatte der Experte Alexander Virgo von der Bank of America betont, dass die frühere Siemens-Tochter durch die Anteile an Siemens Gamesa am schnell wachsenden Windkraftgeschäft partizipiere./la/fba

