AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy von Kaufempfehlungen befeuert

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kaufempfehlungen gleich mehrerer Großbanken haben den Aktien von Siemens Energy am Dienstag Auftrieb verliehen. Sie rückten in der Spitze um gut acht Prozent auf 22,93 Euro vor und verpassten den Anstieg auf ein neues Hoch seit der Erstnotiz am Montag nur knapp. Dieses liegt bei 22,98 Euro.

Mit Goldman Sachs, der Credit Suisse und der Bank of America rieten am Dienstag gleich drei große Investmenthäuser zum Kauf der Aktien. Auch die Commerzbank votierte für einen Kauf der Papiere des Energiegeschäfts von Siemens. Dessen Börsenwert beläuft sich nunmehr auf rund 16,5 Milliarden Euro./bek/jha/