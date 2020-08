AKTIE IM FOKUS: Siemens legen nochmals zu - Commerzbank mit hohem Kursziel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siemens haben am Freitag an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Angetrieben von optimistischen Analystenkommentaren wurden sie mit einem Anstieg um 1,5 Prozent auf 115,58 Euro hinter der Deutschen Telekom zum zweitgrößten Dax -Gewinner. Allerdings blieben sie damit in ihrer Spanne vom Vortag, als die erste Euphorie wegen der vorgelegten Quartalszahlen zusehends verflacht war.

Die Commerzbank sieht nun am Freitag mit einem neuen Ziel von 148 Euro soviel Kurspotenzial wie kaum ein anderes Analysehaus. Experte Ingo-Martin Schachel beurteilte den jüngsten Quartalsbericht in seiner Studie als herausragend. Er misst der Energiesparte Siemens Energy nun einen höheren Wert bei. Die Societe Generale erhöhte derweil ihre Zielmarke auf zumindest 130, JPMorgan auf 126 und Barclays auf 122 Euro. Die Credit Suisse bleibt mit 145 Euro ohnehin recht hoch angesiedelt./tih/jha/