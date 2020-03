AKTIE IM FOKUS: Siltronic nach Kurshalbierung besonders gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In der Erholung vom nochmals beschleunigten Markteinbruch haben sich die Anleger am Freitag im MDax neben RTL vor allem auf Siltronic konzentriert. Siltronic gewannen am späten Vormittag 12,5 Prozent.

Die Papiere des Waferherstellers waren im Zuge der durch die Coronavirus-Krise ausgelösten Verkaufswelle der vergangenen Wochen um rund die Hälfte eingebrochen. Damit gehörten sie neben der Commerzbank und Thyssenkrupp mit ihren Rekordtiefs zu den schwächsten MDax-Werten. UBS-Experte David Mulholland hatte Gewinnrisiken für Siltronic durch die Pandemie in einer tags zuvor veröffentlichten Branchenstudie bereits für ausreichend eingepreist gehalten - also bevor es die Papiere nochmals um 15 Prozent zurückwarf. Mit seinem Kursziel von 91 Euro liegt Mulholland inzwischen um 47 Prozent über dem aktuellen Xetra-Niveau.