AKTIE IM FOKUS: Siltronic-Rally nach Analysten-Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siltronic haben am Montag mit einem Kurssprung auf eine Analysten-Kaufempfehlung reagiert. Am Vormittag notierten die Papiere des Herstellers von Halbleiterwafern an der Spitze des MDax 5,22 Prozent höher bei 73,80 Euro.

Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hatte Siltronic von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 92 auf 100 Euro angehoben. Der nächste Aufschwung in der Waferindustrie stehe bevor, schrieb Analyst Karsten Iltgen in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Papiere des Zulieferers der Halbleiterbranche seien zudem attraktiv bewertet./edh/jha/