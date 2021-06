AKTIE IM FOKUS: Spekulanten katapultieren AMC auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - In Zeiten der Corona-Lockerungen kennen die Aktien von AMC Entertainment weiter nur den rasanten Weg nach oben. Der Einstieg eines Investors ließ die Papiere, die in den vergangenen Tagen erneut zum Spielball von Spekulanten geworden sind, schon am Dienstag weiter anziehen. Zur Wochenmitte überboten sie mit einem erneuten Kurssprung um mehr als ein Viertel ihr bisheriges Rekordhoch - allen Corona-Sorgen zum Trotz.

AMC war im Januar schon heftigen Schwankungen ausgesetzt, als US-Kleinanleger Schlagzeilen machten. Sie hatten sich im Internet-Forum "Reddit" mobilisiert und Hedgefonds in Schieflage gebracht, die bei Krisenopfern wie AMC oder auch Gamestop auf fallende Kurse spekuliert hatten. Zu Jahresbeginn waren die AMC-Aktien noch für etwa zwei US-Dollar zu haben, nun wurden erstmals in der Kurshistorie mehr als 40 Dollar gezahlt. Im Optimalfall konnten dauerhaft investierte Anleger ihr Geld in dieser Zeit also verzwanzigfachen.

AMC war in der Corona-Krise lange Zeit schwer von den Lockdowns belastet, neuerdings hellt sich das Umfeld für die Kinokette aber mit Lockerungen auf. Für Gesprächsstoff sorgte am Vortag die Tatsache, dass ein 8,5 Millionen Aktien schweres Anteilspaket an die Investmentgesellschaft Mudrick Capital Management verkauft wurde. Anleger sahen dies zunächst wohl als Zeichen dafür, dass auch Profis mittlerweile wieder an das Unternehmen glauben.

Wie es nun heißt, hatte Mudrick das Unternehmen zuvor schon auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die erhöhten Kurse eine Chance für AMC seien, um die Bilanz schlagkräftig zu stärken. Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat sich der Investor aber umgehend wieder von diesen Anteilen getrennt und die Gewinne eingestrichen. Die Rally konnte dies am Mittwoch aber nicht aufhalten.

Auch eine pessimistische Studie von Goldman Sachs zu Kinobetreibern wurde nicht zum Stolperstein. Die AMC-Aktie wird von den Experten zwar nicht bewertet, jene der Unternehmen Cinemark und IMAX wurden aber am Mittwoch vom Experten Michael Ng beide auf "Sell" abgestuft. Er glaubt, eine starke Erholung der Branche in den Jahren 2021 und 2022 sei voll eingepreist, obwohl die Risiken hoch blieben. Im Gegensatz zu AMC sackten diese beiden Aktien am Mittwoch um jeweils 4,5 Prozent ab./tih/tav/men