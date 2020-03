AKTIE IM FOKUS: Stimmung für Morphosys hellt sich auf

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Morphosys haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel die Erholung der vergangenen beiden Tage fortgesetzt. Sie gewannen 3,7 Prozent auf 104,65 Euro. Angetrieben wurde der Kurs von der Zustimmung der US-Kartellbehörden zur Zusammenarbeit mit dem US-Pharmaunternehmen Incyte für den gegen Krebs entwickelten Wirkstoff Tafasitamab.

Zwar habe man am Markt mit grünem Licht für die Kooperation gerechnet, sagte ein Händler. In dem stark angeschlagenen Börsenumfeld sorge aber die mit der Kooperation verbundene Vorauszahlung von 750 Millionen US-Dollar von Incyte an Morphosys für eine bessere Stimmung unter den Anlegern. Sollte der Kurs wieder über die 200-Tage-Linie bei 105,17 Euro steigen, würde sich auch die charttechnische Lage etwas aufhellen./bek/jha/

