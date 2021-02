AKTIE IM FOKUS: Studiendaten schieben Heidelberg Pharma kräftig an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberg Pharma haben nach starken Studiendaten am Donnerstag einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Gegen Mittag standen sie mit gut 13 Prozent im Plus bei 7,08 Euro. Sie machten so den Vortagesverlust von knapp 7 Prozent mehr als wett.

Das Biotechnologie-Unternehmen informierte über eine erfolgreiche präklinische Studie ihrer "Atac-Technologie", die zusammen mit einer Forschungsgruppe der Universität Indiana durchgeführt wurde. Dabei wurde laut dem Unternehmen "eine außerordentliche Wirksamkeit" bei der Behandlung bestimmter dreifach negativer Brustkrebsarten festgestellt. Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow von Comdirect wurden die Investoren von dem erfreulichen Ergebnis überrascht "und rennen nun dem Aktienkurs teilweise hinterher". Das Marktpotenzial für das Präparat Trastuzumab-Atac sei "vielversprechend" und damit seien auch die aktuellen Kursgewinne zu begründen./ck/bek/jha/