AKTIE IM FOKUS: Talfahrt von Corestate geht weiter - Berenberg senkt auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Corestate Capital kommen am Mittwoch weiterhin nicht auf die Beine. Mit einem Kursrutsch um 4,7 Prozent auf 16,32 Euro, der sie zum Schlusslicht im Kleinwerte-Index SDax machte, knüpften sie an ihre jüngste Talfahrt an. Seit dem Corona-Crash haben sie sich anders als der Gesamtmarkt bisher nicht merklich erholt. Am Vortag standen sie mit dem Tagestief bei 15,45 Euro zeitweise nur noch einen halben Cent über ihrem historisch niedrigsten Niveau, das sie im Mai bei 14,92 Euro erreicht hatten.

Zu dem weiteren Kursrutsch trug am Mittwoch die Berenberg Bank bei, indem sie nach den Halbjahreszahlen ihre Kaufempfehlung aufgab und das Kursziel deutlich von 40 auf nur noch 23 Euro kappte. Laut Analyst Kai Klose muss bei dem Immobilienverwalter fortan die Reduzierung der hohen Verschuldung oberste Priorität haben. Er schraubte daher seine Erlös- und Ergebnisprognosen für 2020 und 2021 deutlich nach unten./tih/jha/