AKTIE IM FOKUS: Teamviewer nachbörslich tiefer im Minus - Teilverkauf-Gerüchte

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Teamviewer haben am Dienstag nachbörslich trotz einer Kreisemeldung eines umfangreichen Verkaufsvorhabens durch den Finanzinvestor Permira ihre Verluste aus dem Xetra-Kernhandel nur geringfügig ausgeweitet. Die Papiere des Herstellers von Software für die Fernwartung von Computern, die als einer der wenigen Profiteure der aktuellen Viruskrise gelten, büßten auf Tradegate zuletzt knapp 1 Prozent auf 34,60 Euro ein. Mit minus 2,10 Prozent hatten sie geschlossen; allerdings nach einem fast 28-prozentigem Kurszuwachs in den fünf Handelstagen - als es wegen Panik über die sich ausbreitende Coronavirus-Krise an der Börse steil bergab gegangen war./ck/fba