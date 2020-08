AKTIE IM FOKUS: Teamviewer vorbörslich stark - Profitiert von Corona-Krise

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Teamviewer sind am Dienstag vorbörslich bei Anlegern sehr gefragt. Nach der Vorlage von Quartalszahlen kletterten sie beim Broker Lang & Schwarz um 3,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag nach oben. Der Hersteller von Softwarelösungen für Fernwartung und Videokonferenzen profitierte zuletzt weiter von einer hohen Nachfrage in der Corona-Pandemie.

Einem Händler zufolge zeigt sich dies beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) mit einem Anstieg um beachtliche 60 Prozent zum Vorjahr. Ein Börsianer hielt es unter diesen Eindrücken aber auch für möglich, dass es zu Gewinnmitnahmen kommen könnte./tih/jha/