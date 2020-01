AKTIE IM FOKUS: Tesla auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des US-Elektroautobauers Tesla haben ihren jüngst starken Lauf am Dienstag mit einem weiteren Rekordhoch gekrönt. In der Spitze ging es bis auf 471,32 Dollar hinauf. Zuletzt kosteten sie 470,63 Dollar und verbuchten damit ein Plus von mehr als viereinhalb Prozent.

Allein seit Anfang Dezember haben sie mittlerweile um fast 43 Prozent zugelegt. Der zwischenzeitliche Rücksetzer Ende Dezember wurde zu Beginn des neuen Jahres gleich wieder für Zukäufe genutzt. Tesla gab am Dienstag den Startschuss für die Produktion im wichtigen Automarkt China. Das Reich der Mitte gilt als der größte Markt für Elektrofahrzeuge. Die Schweizer Bank Credit Suisse erhöhte unterdessen ihr Kursziel für Tesla deutlich von 200 auf 340 US-Dollar, liegt damit aber noch immer klar unter dem aktuellen Kurs. Das Votum lautet unverändert "Underperform". Auch wenn einige Marktakteure in diesem Jahr mit 150 000 Fahrzeugen des Typs Model 3 aus China rechneten, gehe er nur von rund 100 000 aus, schrieb Analyst Dan Levy in seiner am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/he