AKTIE IM FOKUS: Tesla einmal mehr mit starkem Antrieb von Rekord zu Rekord

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Papiere des Elektroautobauers Tesla haben am Mittwoch im Zuge einer euphorischen Stimmung im US-Technologiesektor und einem positiven Analystenkommentar weitere Kursrekorde aufgestellt. Sie stiegen bis auf 2166 Dollar und verbuchten zuletzt ein Plus von fast sieben Prozent.

Die 2000-Dollar-Marke hatten sie erstmals vor gut einer Woche hinter sich gelassen, die 1000-Dollar-Hürde erst in der ersten Junihälfte. Inzwischen kommt Tesla auf eine Marktkapitalisierung von rund 400 Milliarden Dollar und ist damit an der Börse mehr als doppelt so viel wert wie die drei großen deutschen Autobauer Volkswagen , BMW und Daimler zusammen.

Für den Analysten Philippe Houchois vom Analysehaus Jefferies sind die Tesla-Aktien auch nach dem fulminanten Zuwachs in jüngster Vergangenheit noch nicht ausgereizt, wie sein nun auf 2500 Dollar erhöhtes Kursziel suggeriert. Tesla setze sich in Bereichen wie der verwendeten Software, der Akkukapazität und der Produktionseffizienz weiter von der Konkurrenz ab, so der Experte.

Die Tesla-Papiere könnten nun auch durch einen angekündigten Aktiensplit für Kleinanleger wieder interessanter werden. Stichtag für die Zuteilung war der vergangenen Freitag, erstmals gesplittet gehandelt werden sollen die Titel am kommenden Montag./ajx/he