AKTIE IM FOKUS: Tesla setzt Erholungsrally fort - Aktiensplit geplant

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Tesla haben ihre jüngste Erholungsrally am Montag im vorbörslichen Handel fortgesetzt. Zuletzt notierten sie 4,4 Prozent höher bei 1011 US-Dollar. Damit summiert sich das Kursplus seit Mitte März auf rund ein Drittel. Der Elektroauto-Hersteller hatte angekündigt, die Zustimmung der Aktionäre für einen weiteren Aktiensplit einholen zu wollen. In einem Folgeantrag an die Aufsichtsbehörden erklärte Tesla, dass die Änderung der Gründungsurkunde zur Erhöhung der Anzahl der Stammaktien einen Split in Form einer Aktiendividende ermöglichen wird./edh/mis