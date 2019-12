AKTIE IM FOKUS: Tesla steigen auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Elektroautoherstellers Tesla sind am Mittwoch auf den höchsten Stand ihrer sechsjährigen Börsengeschichte gestiegen. in der Spitze legte der Kurs um knapp drei Prozent auf 390 US-Dollar zu. Er ließ damit den bisherigen Rekordkurs vom September 2017 bei 389,61 Dollar knapp hinter sich. Zuletzt verteuerten sie sich um 2,9 Prozent auf 389,89 Dollar und zählten damit zu den Top-Gewinnern im Nasdaq 100 Index.

Nach einem schwachen ersten Halbjahr hätten sich die Aktien von Tesla seit dem Sommer wieder deutlich stärker präsentiert, hieß es vor kurzem von der Bank UBS. Die Quartalszahlen im Oktober habe der Markt "mit Wohlwollen aufgenommen". Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat der Kurs der Aktie mehr als 50 Prozent gewonnen./bek/jha/

