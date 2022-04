AKTIE IM FOKUS: Tesla steigen - Schafft einmal mehr Auslieferungsrekord

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla haben am Montag mit Kursschwankungen auf einen erneuten Auslieferungsrekord reagiert. Die Papiere des Elektroautobauers waren zunächst im Plus gestartet und dann kurz in die Verlustzone gerutscht. Zuletzt legten sie wieder um rund ein Prozent auf 1095,21 US-Dollar zu.

Analysten zogen überwiegend ein positives Fazit. Angesichts anhaltender Zulieferprobleme und Werksschließungen habe sich der Elektroautobauer wacker geschlagen, schrieb etwa Mark Delaney von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Der Fachmann Ryan Brinkman von der US-Bank JPMorgan ergänzte, die Auslieferungen von Tesla hätten sich besser als von ihm gedacht entwickelt, wenngleich sie die Markterwartung nicht ganz erfüllt hätten./la/he