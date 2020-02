AKTIE IM FOKUS: Tesla wieder gefragt - Forbes, Wieder Produktion in China

NEW YORK (dpa-AFX) - Tesla-Aktien stehen auch zu Beginn der neuen Woche im Fokus der Anleger. Nach dem jüngsten Rückschlag legten die Papiere des Elektroautobauers am Montag wieder um bis zu fast 10 Prozent auf rund 820 Dollar zu. Für Aufmerksamkeit sorgte ein Artikel im Wirtschaftsmagazin "Forbes", der in einem Planspiel die Google-Mutter Alphabet als möglichen Käufer für Tesla vorstellt. Der Wert von Tesla könnte anschließend auf 1,5 Billionen US-Dollar anziehen, hieß es.

Bei aktuell 785 Dollar ist das Unternehmen von Elon Musk gut 141 Milliarden Dollar wert. Positiv wirkte zudem, dass Tesla in seinem neuen Werk in China die Produktion nach virusbedingt verlängerten Neujahrsferien wieder aufnehmen kann./ag/he