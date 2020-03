AKTIE IM FOKUS: Tui reagieren mit Kursgewinnen auf mögliches Hilfspaket

LONDON (dpa-AFX Broker) - Aktien von Tui haben am Donnerstag mit Kursgewinnen auf die Nachricht reagiert, dass der Reiseveranstalter staatliche Hilfen erhalten könnte. An der Londoner Börse legte der Kurs zuletzt um 1,3 Prozent zu, nachdem er zuvor noch im Minus gelegen hatte. In der Spitze betrug der Aufschlag sogar mehr als vier Prozent.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte Tui in Deutschland ein Hilfspaket im Umfang von zwei Milliarden Euro erhalten. Die Pandemie des Coronavirus belastet die Aktivitäten von Reiseveranstaltern weltweit schwer. Das hat sich in den vergangenen Wochen auch im Kurs der Tui-Aktien widergespiegelt: Seit Beginn des Börsen-Crash waren die Papiere um fast 60 Prozent eingebrochen./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX