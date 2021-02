AKTIE IM FOKUS: Twitter schnellen auf Rekordhoch - Anleger bejubeln Prognose

NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Geschäftsziele haben am Donnerstag die Anleger von Twitter begeistert. Die Aktien des Kurznachrichtendienstes waren im frühen Handel um gut zwölf Prozent in die Höhe geschnellt und hatten bei 80,75 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt stand noch ein Plus von rund sechs Prozent zu Buche. Twitter will den Umsatz bis 2023 mindestens verdoppeln und bis Ende 2023 mindestens 315 Millionen Nutzer gewinnen.

Seit Jahresbeginn haben die Twitter-Aktien damit inzwischen gut 41 Prozent gewonnen, obwohl der Kurznachrichtendienst Anfang Januar entschieden hatte, den damaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen kontroverser Tweets von seiner Plattform zu verbannen. Befürchtungen, dass diese Entscheidung das Geschäft von Twitter beeinträchtigen könnten, haben sich bislang nicht bestätigt. Der Twitter-Account mit mehr als 80 Millionen Abonnenten war für Trump über Jahre der wichtigste Kommunikationskanal./la/he