AKTIE IM FOKUS: UBS profitieren von Quartalszahlen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien von UBS haben am Dienstag im frühen Handel mit Gewinnen auf die Vorlage der Quartalszahlen reagiert. Zuletzt legten die Titel um 2,4 Prozent an der Börse in Zürich zu. Damit setzte der Wert die Erholungsbewegung seit den Jahrestiefs im März fort. Die Großbank hatte im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten. Das Management denkt zudem darüber nach, dass das Geldhaus den Rückkauf eigener Aktien im vierten Quartal wieder aufnehmen könnte.

Analyst Jon Pace von der Credit Suisse hob in einer Schnelleinschätzung die Gewinnentwicklung positiv hervor. Der Zuwachs beim verwalteten Vermögen und geringere Kosten sollten sich im zweiten Halbjahr positiv auswirken. Anke Reingen von RBC bezeichnete unterdessen den Anstieg der harten Kernkapitalquote als erfreuliche Überraschung./mf/men