AKTIE IM FOKUS: Überzeugende Philips-Quartalszahlen geben Medtechs Schub

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Mit einem deutlichen Sprung nach oben haben am Montag die Aktien von Philips auf die jüngsten Quartalszahlen des Medizintechnikers reagiert. In der ersten Handelsstunde gewannen sie an der Spitze des recht schwachen EuroStoxx 50 3,85 Prozent auf 45,10 Euro.

Sie stützten mit diesem Zuwachs den europäischen Branchenindex Stoxx 600 Health Care , der mit minus 0,2 Prozent noch der beste der Stoxx-600-Übersicht war. Am deutschen Markt profitierten Siemens Healthineers mit einem Plus von fast eineinhalb Prozent von den Philips-Resultaten. Analystin Veronika Dubajova von Goldman Sachs beließ die Aktien von Philips nach der Zahlenvorlage mit einem Kursziel von 46 Euro auf der "Conviction Buy List". Philips habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) sowohl die Markterwartung als auch ihre eigene Schätzung deutlich überboten, schrieb sie in einer aktuellen Studie. Dabei habe vor allem die Gesundheitssparte Personal Health positiv herausgeragt. JPMorgan Experte David Adlington argumentierte ähnlich. Er stuft die Titel aber nur mit "Neutral" ein, während Analyst Scott Bardo von der Berenberg Bank weiter zum Kauf rät. Der Medizintechnikkonzern habe zwar unter den Folgen der Virus-Pandemie gelitten, angesichts dieser Umstände aber solide abgeschnitten, so Bardo. Mit in der Spitze 45,17 Euro befanden sich die Philips-Anteile am Montag wieder auf Vorkrisen-Niveau. Es war der höchste Kurs seit Ende Februar. Seit dem Corona-Krisentief von Mitte März bei knapp unter 27 Euro beläuft sich der Kursgewinn aktuell auf mehr als zwei Drittel./ajx/ag/mis