AKTIE IM FOKUS:Under Armour fallen nach schwachem Ausblick an Chartunterstützung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Signalen für einen Umsatz- und Ergebnisrückgang im neuen Jahr sind die Aktien von Under Armour am Dienstag um fast 17 Prozent auf 15,12 US-Dollar eingebrochen. In diesem Bereich wartet im Chart eine wichtige Unterstützung, die bereits im Dezember 2018 und November des Vorjahres einen Kursrutsch aufgefangen hatte.

Analyst Analyst Matthew Boss von der Investmentbank JPMorgan sah den Ausblick des Konkurrenten von Adidas und Puma klar unter den Markterwartungen. Sinkende Umsätze prognostiziert der US-Konzern insbesondere für das Nordamerikageschäft. Aber auch das Coronavirus dürfte sich negativ auswirken, hieß es./ag/he