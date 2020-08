AKTIE IM FOKUS: Uniper sehr schwach nach Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem sehr freundlichen Marktumfeld mit Tendenz zu zyklischen Werten haben die Papiere von Uniper am Dienstag das Nachsehen gehabt. Am Nachmittag waren sie mit einem Abschlag von 2,7 Prozent weiter unter den schwächsten Vertretern im MDax der mittelgroßen Werte.

Ein Händler nannte den Halbjahresbericht des Energiekonzerns durchwachsen. Für Analystin Deepa Venkateswaran von Bernstein Research schnitt Uniper wie erwartet schwach ab. John Musk von RBC bemängelte die geringeren Barmittel und die höhere Nettoverschuldung./ajx/fba dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX