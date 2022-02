AKTIE IM FOKUS: Varta testen 21-Tage-Linie - Bericht: Auftrag von Mercedes-Benz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Varta -Kurs hat am Mittwoch nach einigen Wochen wieder die 21-Tage-Linie in Angriff genommen. Mit bis zu 96,38 Euro schafften es die Aktien am Morgen erstmals seit Anfang Januar wieder ernsthaft über diese derzeit bei knapp 94,60 Euro verlaufende Linie. Allerdings hielt der Schwung nicht an, zuletzt wurde mit 93,56 Euro wieder weniger gezahlt. Dies war aber noch ein Plus von 1,9 Prozent nach dem Spitzen-Anstieg von etwa fünf Prozent.

Am Markt wurde auf Spekulationen verwiesen, dass der Batteriehersteller mit Mercedes-Benz einen größeren Auftraggeber an Land gezogen haben könnte für die Lieferung von Hochleistungszellen. Diese Spekulationen knüpften an einem Bericht in der "Automobilwoche" vom Montag an, hieß es. Ein Händler sagte, der Artikel wirke nun nach. Ein anderer Börsianer ergänzte, dass es bislang keine schriftlichen Belege dafür gegeben habe außer der Aussage, dass Varta seinen Fokus im Autobereich vor allem auf das Premium-Segment legen wolle. Bereits bekannt als Kunde für Hochleistungsbatterien ist bislang der Sportwagenbauer Porsche./tih/jha/