AKTIE IM FOKUS: Wirecard springen an - Positives Signal aus der Sonderprüfung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Wirecard sind am Freitagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate um rund 10 Prozent angesprungen. Der Zahlungsabwickler sieht die Sonderprüfung seiner Bücher mit Blick auf das Singapur-Geschäft als "weitestgehend abgeschlossen" an. Dabei hätten sich "aus heutiger Sicht keine substanziellen Feststellungen ergeben, die für die Jahresabschlüsse im Untersuchungszeitraum 2016, 2017 und 2018 zu Korrekturbedarf führen würden", teilte Wirecard am Donnerstagabend mit. Ein anderer Teil der Untersuchung liefe noch, nämlich die Einsicht in das Drittpartnergeschäft.

Abgeschlossen werde die Prüfung der Experten von KPMG voraussichtlich am 22. April 2020. Mit der Prüfung will das Unternehmen die Turbulenzen wegen ständigen Vorwürfen um Bilanzierungsunregelmäßigkeiten endlich ausmerzen./ag/mis