AKTIE IM FOKUS: Zalando rutschen ab - Händler: 'Zahlen okay, Ausblick verhalten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Zalando-Aktien haben am Donnerstag in einem schwachen Gesamtmarkt zusätzlich unter einem laut Händlern "vorsichtigen Ausblick" gelitten. Dieser beziehe offenbar die Folgen des Coronavirus noch nicht ein und sei daher wenig hilfreich, hieß es am Markt.

Die Papiere des Online-Modehändlers verloren vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate 3,6 Prozent zum Xetra-Schluss auf 43,27 Euro. Damit bewegen sie sich aber immerhin noch über ihrem Vortagestief bei 41,95 Euro. Die 2019er-Zahlen des MDax-Konzerns seien okay gewesen, urteilten Marktteilnehmer./ajx/mis