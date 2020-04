AKTIE IM FOKUS: Zooplus beenden mit hohen Aufschlägen jüngste Konsolidierung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Zooplus haben am Donnerstag eine zweiwöchige Konsolidierung beendet und sind auf den höchsten Stand seit dem 24. März gestiegen. In der Spitze ging es für die Papiere des Internet-Händlers für Tierbedarf um mehr als 13 Prozent auf 116,80 Euro aufwärts. Zuletzt lagen sie noch mit knapp elf Prozent im Plus bei 114,20 Euro.

Ein Börsianer verwies darauf, dass sich der Kurs des Online-Händlers für Haustiefbedarf Chewy in den USA zuletzt im Verlauf nur eines Monats etwa verdoppelt und am Vortag ein Rekordhoch erreicht habe. Dies und die nur teilweise Lockerung von Kontaktbeschränkungen in Deutschland und Europa könnten Zooplus in die Karten spielen.

In den vergangenen zwei Wochen war der Zooplus-Kurs zwischen etwa 98 und 109 Euro auf- und gependelt. Das Unternehmen gilt als Profiteur der Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Krise. Dies hatte die Aktien im März auf den höchsten Stand seit Juni 2019 getrieben./bek/mis