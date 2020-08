AKTIE IM FOKUS: Zuversicht der Pfandbriefbank beflügelt den Kurs

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Positiv haben am Mittwoch die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) auf die Zahlenvorlage und den Ausblick der Gesellschaft reagiert. Die im Juni in den SDax abgestiegenen Titel rückten als einer der Favoriten in dem Nebenwerteindex um 3,2 Prozent vor und setzten damit ihre im August bislang freundliche Tendenz fort.

Drohende Kreditausfälle infolge der Corona-Krise hatten der PBB im zweiten Quartal einen weiteren Gewinneinbruch eingebrockt. Die Bank bildete weitere Rücklagen für gefährdete Kredite. Ungeachtet dessen erwartet das Institut für 2020 ein solides Ergebnis, ohne jedoch eine konkrete Gewinnprognose zu geben.

Analyst Philipp Häßler von Pareto Securities schrieb in seiner Einschätzung, das zweite Quartal sei etwas besser als erwartet ausgefallen. Die Papiere hält er derzeit für angemessen bewertet./ajx/jha/