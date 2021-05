Aktie von Medical Properties: Nicht „bloß eine konstante Dividende von über 5 %“

Die Aktie von Medical Properties besitzt gegenwärtig eine interessante Dividende. Kein Zweifel, das liegt einerseits natürlich auch am Status als Real Estate Investment Trust, der einen Fokus auf starke Ausschüttungen ermöglicht. Oder aber am defensiven Geschäftsmodell mit einem Schwerpunkt im Gesundheitswesen.

Aber auch rein quantitativ ist Medical Properties eine überaus interessante Dividendenaktie. Das Management von Medical Properties zahlt derzeit schließlich 0,28 US-Dollar je Quartal an die Investoren aus. Mit Blick auf die jährlichen 1,12 US-Dollar je Aktie und ein momentanes Kursniveau von 21,32 US-Dollar (27.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) liegt die Dividendenrendite schließlich bei 5,25 %.

Foolishe Investoren könnten meinen: Medical Properties bietet lediglich eine konstante Dividende. Das ist jedoch eine überaus falsche Annahme. Auch mit Blick auf die aktuelle Unternehmensmitteilung.

Medical Properties: Nicht nur eine konstante Dividende

Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust hat am 26. Mai dieses Jahres erneut eines bestätigt: Nämlich, dass eine Quartalsdividende von 0,28 US-Dollar je Aktie an die Investoren ausgezahlt werden soll. Eine Dividende, die wir derzeit natürlich schon kennen.

Medical Properties hat schließlich bereits im ersten Quartal dieses Jahres eine Dividende in dieser Höhe ausgeschüttet. Man könnte daher durchaus sagen: Der Nachrichtengehalt dieser Unternehmensmitteilung ist nicht unbedingt neu. Immerhin kennen wir schließlich bereits diese Höhe. Foolishe Investoren haben, auch mit Blick auf die Dividendenhistorie, damit bereits gerechnet.

Trotzdem: Es ist eigentlich falsch zu sagen, dass es bloß eine konstante Dividende bei Medical Properties gibt. Wobei es faktisch und unterjährig betrachtet alles andere als verkehrt ist. Schauen wir daher einmal darauf, was diese Dividendenaktie so besonders macht.

Mehr als bloß eine Dividendenaktie

Medical Properties ist mit Blick auf die Dividendenhistorie jedenfalls alles andere als gewöhnlich. Auch wenn es im zweiten Quartal in Folge eine solche Ausschüttungssumme je Aktie gibt, so existiert in jedem Jahr ein solides Wachstum. Nach jeweils vier Ausschüttungen hat das Management zuletzt die Quartalsdividende um jeweils einen Cent erhöht. Das entspricht fast einem Dividendenwachstum von 4 % im Jahresvergleich.

Ebenfalls stark: Medical Properties besitzt ein überaus solides operatives Wachstum. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust steigerte die Funds from Operations je Aktie im Jahresvergleich von 0,37 US-Dollar im Vorjahr auf 0,42 US-Dollar. Ein mehr als gewöhnliches Wachstum für einen REIT, wenn du mich fragst. Das ermöglicht wiederum auch das starke Dividendenwachstum. Und durch Reinvestitionen zugleich auch das operative Wachstum.

Natürlich gibt diese neue Unternehmensmitteilung all das nicht her. Trotzdem: Medical Properties scheint ein qualitativer Real Estate Investment Trust mit über 5 % Dividendenrendite und einem defensiven Geschäftsmodell zu sein. Und eben mit Wachstum, das sich weiter fortsetzt.

