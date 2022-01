Aktien: 1 crashsicherer Wert mit 2,78 % Dividende für zukünftige Milliardäre

Aktien bieten die Möglichkeit, ein großes Vermögen aufzubauen. Doch wer zu viel Risiko eingeht, kann auch sehr schnell scheitern und alles verlieren. Aus diesem Grund sind unter den Milliardären meist nur Investoren zu finden, die langfristig und in solide Unternehmen investieren. Aktien, die schnell steigen, dann aber auch wieder genauso rapide in sich zusammenfallen, meiden Milliardäre, da sie genau genommen keine Investmentqualität besitzen.

Warren Buffett hat es mit seinem konservativen Anlagestil bis zum Multimilliardär geschafft. Dabei hat er meist in langweilige Geschäftsmodelle wie Versicherungen und Nahrungsmittel-Unternehmen investiert.

Darüber hinaus könnte die kommende Zeit, aufgrund der hohen Marktbewertung und anziehender Zinsen, Turbulenzen mit sich bringen. Ein Wert, der diese Zeit wahrscheinlich sehr gut überstehen wird, ist die J.M. Smucker-Aktie.

Was die J.M. Smucker-Aktie auszeichnet

Das amerikanische Unternehmen aus Orrville (Ohio) wurde bereits 1897 gegründet und ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Nahrungsmitteln und Getränken spezialisiert. Zu den Produkten gehören beispielsweise Kaffees in allen Variationen, Erdnussbutter, Fruchtaufstriche, Fette, Öle, Tiernahrung, Heißgetränke, Säfte und Backzutaten.

Sie werden in allen Konjunkturphasen konsumiert und bieten zudem einen Inflationsschutz. So gibt J.M. Smucker regelmäßig anziehende Rohstoffkosten direkt über seine Produktpreise an den Kunden weiter. Zuletzt erhöhte das Unternehmen beispielsweise infolge steigender Kaffee- auch seine Packungspreise. Die Aktie profitiert deshalb meist sowohl in der Krise als auch in Boomphasen.

Das Unternehmen besitzt viele Marken, die allerdings meist nur in den USA bekannt sind. Dazu gehören beispielsweise Folgers oder Dunkin’ Donuts. J.M. Smucker vertreibt seine Produkte fast ausschließlich in den USA und Kanada.

Im Aufsichtsrat und Vorstand sitzen mit Timothy, Richard und Mark Smucker heute immer noch Familienmitglieder des ehemaligen Firmengründers Jerome Monroe Smucker.

J.M. Smucker besitzt sehr gute Finanzkennzahlen

Das Unternehmen und die Aktie entwickeln sich ruhig und stetig. Im Zeitraum 2012 bis 2021 ist der Umsatz von 5.525,8 auf 8.002,7 Mio. US-Dollar und der Gewinn von 455,5 auf 872,6 Mio. US-Dollar gestiegen. Somit liegen die Nettogewinnmarge und Eigenkapitalrendite meist um die 10 %. J.M. Smucker verfügt zudem über eine solide Bilanz. Ende Oktober 2021 lag die Eigenkapitalquote bei mehr als 51 %.

Der Konzern schüttet seit Jahrzehnten ununterbrochen quartalsweise eine Dividende aus, die meist regelmäßig steigt. Aktuell beträgt die Dividendenrendite noch 2,78 % (27.01.2022). Die Aktie ist im Gegensatz zum breiten amerikanischen Markt immer noch nicht zu teuer. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 15,5 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 1,74 (27.01.2022).

Aktienanlage kann also sehr entspannend, risikoarm und trotzdem sehr erfolgreich sein, wenn wir langfristig in solide Unternehmen wie J.M. Smucker investieren.

