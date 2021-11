Aktien: 1 unterbewertete Wachstumsaktie mit 4,25 % Dividende und Wasserstoff-Beteiligung

Investoren stehen oft vor einem Dilemma. So sind viele Aktien von wachstumsstarken Unternehmen heute schon sehr teuer, was aufgrund der Überbewertung die zu erwartende Rendite schmälert.

Suchen wir hingegen nach günstig bewerteten Aktien, stoßen wir meist auf Unternehmen, die eine mindere Qualität oder schwere Probleme aufweisen. Viele Aktien aus beiden Kategorien schneiden deshalb unterdurchschnittlich ab.

Gute Werte, mit angemessener Bewertung und Perspektive, sind hingegen selten zu finden. Einer davon könnte aktuell die Gaztransport & Technigaz-Aktie sein.

Geschäftsfeld

Das französische Unternehmen entwickelt und liefert kryogene Membransysteme für die Schifffahrt und die Lagerung von Flüssiggas und verflüssigtem Gas (LNG). Zu den größten Abnehmern zählen derzeit Südkorea und China, wo neben LNG auch Wasserstoff an Bedeutung gewinnt.

Gaztransport & Technigaz entwickelt darüber hinaus Lager- und LNG-Tanksysteme für Schiffe, die verflüssigtes Gas als Treibstoff nutzen. Daneben bietet das Unternehmen Ingenieursdienste, Beratung, Schulungen, Studien und Wartungsdienste an. Denkbar ist, dass die Systeme zukünftig auch für den Transport und die Lagerung von grünem Wasserstoff eingesetzt werden. Davon könnte die Aktie zukünftig profitieren.

Aktie mit Wasserstoff-Beteiligung

Gaztransport & Technigaz hat den Wasserstofftrend für sich entdeckt und konstruiert und installiert deshalb Elektrolyseure. Erst im Oktober 2020 wurde die heutige Elogen-Tochter übernommen. Das Unternehmen bietet Elektrolyseure mit einer Leistung zwischen 50 kW und fünf MW. Multi-Megawatt-Anlagen sind bereits in der Planung.

Im April 2021 hat Elogen mit E.ON eine Kooperation geschlossen und einen Auftrag für einen Elektrolyseur mit einer Leistung von 1 MW für das SmartQuart-Projekt erhalten. Die Kooperation sieht zudem die Entwicklung von Wasserstoffreinigungsanlagen durch Elogen vor. Diese Zusammenarbeit könnte zukünftig ausgebaut werden und somit die Aktie davon profitieren.

Wachstumsaktie mit 4,5 % Dividende

Gaztransport & Technigaz konnte im Zeitraum 2011 bis 2020 seinen Umsatz und Gewinn von 56 auf 396 Mio. Euro beziehungsweise von 18 auf 199 Mio. Euro steigern. In den letzten fünf Jahren lagen die Zuwachsraten immer noch annualisiert bei über 13 %. Die durchschnittliche Nettogewinnmarge lag in den vergangenen zehn Jahren bei 49,3 % und ist somit sehr beeindruckend. Ende Juni 2021 betrug die Eigenkapitalquote sehr gute 63,2 %.

In den ersten neun Monaten 2021 musste Gaztransport & Technigaz krisenbedingt einen Umsatzrückgang von 21,5 % hinnehmen. Doch aufgrund der sehr hohen Gewinnmarge kann das Unternehmen diese Phase gut überstehen.

Im Juni und November schüttet die Gaztransport & Technigaz-Aktie jeweils eine Dividende aus. Zu aktuellen Kursen liegt die Rendite noch bei 4,5 % (24.11.2021). Die Aktien wurden noch nicht von der Euphorie erfasst und sind deshalb noch unterbewertet.

Der Artikel Aktien: 1 unterbewertete Wachstumsaktie mit 4,25 % Dividende und Wasserstoff-Beteiligung ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt Gaztransport & Technigaz-Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images