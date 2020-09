Aktien Amor: Neue Watchlist zu den Themen Gesundheitssektor, Kunst und Haustiere

Unser neues YouTube-Format geht in die nächste Runde. Redaktionsleiter Markus Weingran hat in dieser Woche geschaut, welche Aktien zu den Interessen Gesundheitssektor, Kunst , Haustier und frische Luft passen. Die spannensten Werte, die er zu diesen Hobby gefunden hat, stellt er heute in einer Watchlist vor.

Viel Spaß beim Anschauen!

Während die US-Indizes teils mit kräftigen Verlusten aus der abgelaufenen Woche gegangen sind, konnte der Dax in den vergangenen 5 Handelstagen über 2 Prozent zulegen und die Woche deutlich über der Marke von 13.000 Punkten beenden. Besonders die US-Techwerte sind dabei unter die Räder gekommen. Allen voran Tesla. Der Kurs brach an einem Tag um rund 21 Prozent ein. Damit waren 80 Milliarden Dollar Börsenwert auf einen Schlag Geschichte – mehr als GM und Ford zusammen an der Börse wert sind.

In der Wasserstoffbranche war auch wieder viel Bewegung. Besonders in Fokus dabei die Aktie von Nikola. Der Deal mit GM und die „Short-Attacke“ von Hindenburg Research ließen die Aktie kräftig Achterbahn fahren.

Ruhiger ging es da schon bei Bayer zu. In Leverkusen waren angesichts der neuen Nachrichten nur zufriedene Gesichter zu erblicken.

Die wichtigsten Themen der Woche:

Freitag: Dax mit schwachem Wochenabschluss - Bayer, Peloton, Vow und Hindenburg Research sieht in Nikola die nächste Wirecard

Donnerstag: Dax vor EZB-Entscheid vorsichtig - Amazon, Deutsche Bank, Faurecia und entsteht in China ein sehr interessantes Biotech-Unternehmen?

Mittwoch: Dax ignoriert Kursverfall an der Wall Street - Tesla, Nikola, Daimler und hat Warren Buffett den nächsten Coup gelandet?

Dienstag: Dax wird wieder nervös - VW, Lufthansa, Vow und Tesla-Aktie schon vorbörslich weiter unter Druck

Montag: Wohin will der Dax? - Tesla, VW, Sanofi und die Wasserstoffperlen Nel und McPhy können auf weitere Aufträge hoffen

