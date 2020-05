Aktien Asien: China freundlich - Börse Tokio geschlossen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die chinesischen Aktienmärkte haben nach einer feiertagsbedingt fünftägigen Handelspause am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert. Die Anleger agierten angesichts der aktuellen Spannungen zwischen den USA und China vorsichtig, hieß es am Markt. Immer neue Vorwürfe aus Washington belasten das Verhältnis zwischen China und den USA zusehends. US-Verteidigungsminister Mark Esper warf der kommunistischen Führung Chinas am Dienstag vor, mit falschen Versprechen und "Zwang" ihr Image in der Corona-Krise aufzupolieren.

Der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte am Mittwoch um rund 0,2 Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong stieg zuletzt um rund 1,4 Prozent. In Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt./edh/stk