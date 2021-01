Aktien Asien: Chinesischer CSI 300 steigt weiter - Kospi erklimmt Rekordhoch

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten haben die Börsen in Shanghai und Hongkong an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. So schloss der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Shanghai und auch Shenzhen beinhaltet, am Mittwoch 0,92 Prozent höher. Bereits am Dienstag hatte der CSI 300 angesichts der schnellen Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise ein Dreizehnjahreshoch erreicht.

Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte kurz vor Handelsschluss um 0,32 Prozent zu. Aus Sektorsicht hatten Aktien aus dem Rohstoff- und Industriesektor die Nase vorn.

In Seoul übersprang der südkoreanische Leitindex Kospi in dem weiterhin freundlichen Marktumfeld erstmals die runde Marke von 3000 Punkten und kletterte auf ein Rekordhoch bei 3027,16 Punkten, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Ende stand dann ein Minus von 0,75 Prozent.

Der japanische Aktienindex Nikkei-225 schloss 0,38 Prozent tiefer bei 27 055,94 Punkten. In der Hauptstadt Tokio stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Mittwoch erstmals über die Marke von 1500 Fällen. Am Donnerstag wollte Japans Regierungschef Yoshihide Suga über die erneute Ausrufung des Ausnahmezustands für den Großraum Tokio entscheiden. Es wird erwartet, dass er voraussichtlich einen Monat dauern wird - die Vorbereitung für die Olympischen Spiele im Sommer sollen aber fortgesetzt werden, hatte Suga zu Wochenbeginn erklärt./la/mis