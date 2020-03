Aktien Asien: Coronakrise belastet die Stimmung weiterhin

SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkten haben am Mittwoch nach der Beruhigung am Vortag wieder nachgegeben. In Japan rutschte der Nikkei-Index für 225 führende Werte am Mittwoch um 1,7 Prozent auf einen Schlussstand von 16 726,55 Punkte ab. Im Vormittagshandel hatte das Börsenbarometer noch im Plus gelegen.

An der Aktienbörse in Seoul büßten die Kurse nach wechselvollem Handel um 4,9 Prozent ein. Der Leitindex Kospi schloss bei 1591,20 Zählern

Verluste gab es auch in China und Hongkong beim CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sowie beim Hang Seng in Hongkong. Rund um den Globus stemmen sich Regierungen aktuell gegen die Folgen der Coronakrise. Bislang gelang de Aktienmärkten aber nicht viel mehr als zwischenzeitliche Stabilisierungen, bevor immer wieder Druck aufkam./dg/DP/mis