Aktien Asien: Mit Gewinnen ins Wochenende - Entspannung im Streit USA/China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Entspannungssignale im Streit zwischen den USA und China haben den wichtigsten Aktienmärkten in Fernost am Freitag einen Schub nach oben gegeben. Positive Vorgaben kamen zudem von den starken US-Börsen sowie von weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen in einigen Ländern.

Die USA und China wollen trotz der jüngsten Spannungen in der Corona-Krise an der Teilvereinbarung im Handelssstreit festhalten. Darauf haben sich Chinas Vizepremier Liu He und der US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer laut Chinas Handelsministerium in einem Telefonat verständigt.

Der japanische Nikkei-225 beendete den Handel 2,6 Prozent im Plus bei 20 179 Punkten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um rund 1,0 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong gewann zuletzt rund 1,2 Prozent./edh/jha/